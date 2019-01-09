|ЖКХ
|09.01.2019
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«ИркутскАвтодор»: тротуары в Иркутске поливают не водой, а реагентом
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Иркутск, 9.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В «ИркутскАвтодоре» прокомментировали, зачем дорожные рабочие поливают тротуары из шланга зимой. На предприятии заявили, что при этом используется не вода, а соляной раствор.
Видео, на котором запечатлено, как рабочие поливают тротуар, появилось в одном из пабликов в соцсети «Инстаграм».
– На первый взгляд картина довольно парадоксальная – дорожный рабочий зачем-то поливает улицу водой из шланга. Но это лишь на первый взгляд, – сообщается
На предприятии отмечают, что реагент довольно быстро растапливает ледяную корку и с помощью него гололёд ликвидируют на многих иркутских тротуарах.
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