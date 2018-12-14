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13.12.2018

Иркутская область планирует получить из федерального бюджета более 1,3 млрд рублей на проект «Чистая вода»

Иркутская область, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - На мероприятия по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов Иркутской области определены лимиты на предоставление финансовой субсидии из федерального бюджета.

Об этом сообщил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта региона Евгений Ветров, пишет пресс-служба губернатора.

Замминистра уточнил, что в правительстве Иркутской области сейчас разрабатывается региональная составляющая федерального проекта «Чистая вода», в рамках которого планируется строительство, реконструкция или модернизация объектов систем централизованного водоснабжения. В 2019 году на эти цели будет выделено 165,4 млн рублей, на 2020-2021 годы предусмотрено 387,1 млн рублей и 821,9 млн рублей соответственно.

– Предполагается, что уровень софинансирования за счет средств областного бюджета к объему субсидии из федерального бюджета составит не менее 4%, – уточнил Евгений Ветров.

Председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов отметил, что задача министерства жилищной политики, энергетики и транспорта заключить соглашение о финансовой поддержке проекта «Чистая вода» в 2019 году до 15 февраля 2019 года, как того требует министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев.

Напомним, что федеральный проект «Чистая вода» вошел в состав национального проекта «Экология». Обеспеченность водой надлежащего качества 99% горожан и 90,8% всего населения страны – это ключевые показатели проекта «Чистая вода». Реализация федерального проекта планируется в 83 субъектах Российской Федерации в период до 2024 года.

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