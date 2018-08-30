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31.08.2018

Иркутская область возьмёт на себя расселение аварийных домов в Братске

Братск, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Завершать программу по расселению аварийного жилищного фонда в Братске будет регион. Такое решение принял губернатор Иркутской области Сергей Левченко, сообщает пресс-служба регправительства.

О решении губернатора 30 августа на совещании под председательством полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло заявил председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов. Он рассказал, что в Братске на сегодняшний день не завершено расселение 15,9 тыс. кв. м, или 10% от общего объема аварийного жилищного фонда муниципального образования, не переселены 900 человек. Степень готовности недостроенных домов низкая, поэтому завершение всех мероприятий указа в городе Братске в срок до 31 декабря 2018 года в существующих условиях не представляется возможным.

– Губернатор обозначил свою позицию: братчане должны как можно скорее переехать из аварийных домов. Поэтому мы не будем ждать пока администрация города Братска решит вопрос, а будем делать это на уровне субъекта: выделять средства из региональной казны через субсидию и расселять граждан на вторичном рынке жилья. При этом на особом контроле вопрос возврата средств муниципалитетом, – сообщил Руслан Болотов.

Сергей Меняйло дал поручение вернуться к рассмотрению уголовных дел, которые были возбуждены в ходе реализации указа в Братске. Администрации Братска полпред поручил вернуться к претензионной работе со строительными организациями, а также со страховщиками. Кроме того, муниципалитет должен в срочном порядке провести работу по расселению людей в уже построенное жилье взамен аварийного – по-прежнему не переехали в новые квартиры более 700 человек, хотя их дома уже готовы.

Что касается расселения аварийного жилья в Усть-Куте, посёлке Магистральный Казачинско-Ленского района и Бодайбо, где в общей сложности насчитывается более 600 переселенцев, то программа будет завершена в течение осени 2018 года, говорят в Сером доме.

Напомним, 29 августа город и область обменялись очередной порцией претензий друг другу по поводу выполнения программы. В Сером доме руководству Братска поставили на вид, что власти города не взыскивали пени и штрафы с застройщиков, сорвавших сроки муниципальных контрактов. В администрации Братска, в свою очередь, в очередной раз заявили, что без финансовых вливаний со стороны области город с программой не справится.

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