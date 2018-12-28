«Иркутскэнерго» ликвидировало коммунальную аварию в Иркутске

Иркутск, 29.12.18 (ИА «Телеинформ»), - ПАО «Иркутскэнерго» ликвидировало аварию трубопровода в Иркутске.

Повреждение трубопровода произошло в пятницу, 28 декабря, в районе дома №2 по улице Иосифа Уткина.

Как сообщает пресс-служба «Иркутскэнерго» в 3:40 29 декабря включен в работу подающий трубопровод и тепловая сеть, восстановлен гидравлический режим в магистральной тепловой сети в районе улицы Иосифа Уткина. В 08:00 завершено включение систем теплоснабжения жилых домов управляющими компаниями. Персоналом Участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ оказывается необходимая помощь управляющим компаниям для включения оставшихся зданий.