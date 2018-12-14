Иркутский Дворец бракосочетания откроется после капремонта 18 декабря

Иркутск, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Завершен капитальный ремонт в здании Дворца бракосочетания в Иркутске по ул. Декабрьских Событий, 106. Торжественное открытие намечено на 18 декабря – День работников ЗАГС России.

– Впервые в Иркутской области в отделе ЗАГС по Иркутску (Центральный район) будет запущена электронная очередь. Также в ходе ремонта обновлен фасад здания, внутренняя отделка произведена с использованием современных технологий и дизайнерских решений, – говорят представители региональной службы ЗАГС.

Напомним, это здание построили в 2003 году, а через 10 лет помещения общей площадью почти 2 000 кв м передали из муниципальной собственности Иркутска в государственную собственность Иркутской области. По результатам обследования в 2015 году Дворец бракосочетания находился в предаварийном состоянии. Капитального ремонта никогда не проводилось. При этом средняя посещаемость Дворца – 1200 человек в день и 150 тысяч человек ежегодно, сообщается в пресс-релизе службы ЗАГС Иркутской области.

Первый этап работ по капитальному ремонту выполнили в третьем квартале 2017 года в рамках выделенных средств из областного бюджета в размере 40 млн рублей. Вместе с тем остро стоял вопрос о ремонте внутренних помещений здания Дворца бракосочетания. Требовалось устранить последствия затопления цокольного этажа, заменить инженерные коммуникации. Крыша, стены подземной части здания, часть витражей, покрытие террасы имели дефекты и повреждения.

Ко второму этапу работ по капитальному ремонту Дворца бракосочетания приступили в апреле 2018 года. Из областного бюджета на эти цели было выделено 64,5 млн рублей.

С 1 октября 2018 года органы ЗАГС, в том числе служба записи актов гражданского состояния Иркутской области, приступили к промышленной эксплуатации федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ФГИС «ЕГР ЗАГС»). В связи с этим в здание проведен оптово-волоконный канал связи, капитальный ремонт Дворца бракосочетания Иркутска выполнен с учетом предъявляемых в ФГИС «ЕГР ЗАГС» требований к каналу связи по обеспечению бесперебойного подключения, по защите информации.

Проведенная работа позволит оказывать государственные услуги на более качественном и доступном для граждан уровне, в соответствии с административным регламентом предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации №298 от 29 декабря 2017 года, в том числе в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг.