Иркутское ООО «Звезда» исключено из реестра квалифицированных подрядных организаций

Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - По требованию прокуратуры Иркутской области ООО «Звезда» исключено из реестра квалифицированных подрядных организаций по замене лифтов в многоквартирных домах.

Как установлено в ходе прокурорских проверок, сообщает пресс-служба ведомства, ООО «Звезда» в нарушение действующего законодательства не имело необходимого опыта выполнения работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации. В результате несоответствия требованиям, предъявляемым законодательством к подрядным организациям, имеющим право выполнять работы по ремонту лифтового оборудования, эта организация некачественно и с существенным нарушением сроков выполнила работы по капитальному ремонту 246 лифтов в 132 многоквартирных домах Ангарска, Иркутска, Усолья-Сибирского, Саянска.

Для защиты жилищных прав граждан, в том числе на безопасные и благоприятные условия проживания, органами прокуратуры области принят комплекс мер реагирования, как в отношении Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, так и в отношении ООО «Звезда».

Во исполнение решения Кировского районного суда Иркутска, вынесенного по результатам рассмотрения искового заявления прокурора области, этот подрядчик в декабре 2019 года исключен региональным министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок из реестра квалифицированных подрядных организаций, имеющих право выполнять работы по капитальному ремонту лифтов в многоквартирных домах.