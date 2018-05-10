Иркутское РДУ: в Приангарье растет потребление электроэнергии

Иркутская область, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - По оперативным данным регионального ДУ энергосистемы Иркутской области» (Иркутское РДУ), потребление электроэнергии в Иркутской энергосистеме за апрель 2018 года составило 4400,8 млн кВтч, что на 3,8% выше аналогичного показателя 2017 года. Выработка тоже подросла – на 8,5% к апрелю прошлого года, составив 3820,5 млн кВтч.

При этом, сообщает пресс-служба ведомства, суммарная выработка ТЭС и электростанций промпредприятий региона увеличилась на 46% относительно апреля 2017 года, составив 1316,9 млн кВтч. Суммарная выработка ГЭС снизилась на 4,5%, до 2503,6 млн кВтч.

С начала 2018 года потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области составило 19786,4 млн кВтч. Это больше объема потребления за январь-апрель прошлого года на 4,5%. Выработка электроэнергии в энергосистеме Иркутской области с начала 2018 года составила 16530,8 млн кВтч, что на 3,9% больше объема выработки за аналогичный период 2017 года.

Потребность в электроэнергии энергосистемы Иркутской области обеспечивалась, в том числе, за счет перетока электроэнергии из смежных энергосистем. Объем перетока в Иркутскую энергосистему в апреле 2018 года составил 580,3 млн кВтч. С начала года его величина достигла 3255,6 млн кВтч.

Как пояснил директор Иркутского РДУ Дмитрий Маяков, увеличение потребления электроэнергии в энергосистеме Иркутской области связано с более низкой температурой наружного воздуха: в апреле текущего года среднемесячная температура составила 2,8 °С (на 1,2 °С ниже температуры аналогичного периода 2017 года).

Кроме этого, на рост потребления повлияло увеличение потребления электроэнергии на собственные нужды ТЭС региона в связи с увеличением их нагрузки, а также ввод новых потребителей – нефтеперекачивающих станций (НПС) ООО «Транснефть-Восток»: в июне и августе 2017 года введены НПС-3 и НПС-6, в сентябре 2017 года – НПС-8 и НПС-9.