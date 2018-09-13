Иркутской области не хватает проектировщиков и строителей для благоустройства

Иркутская область, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области не хватает проектных групп, рабочих строительных специальностей, инженерно-технического персонала для качественного налаживания благоустройства населённых пунктов региона и работ по проекту «Безопасные и качественные дороги». Об этом заявил председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов, сообщает пресс-служба Серого дома.

– Ряд проектов, которые мы сегодня реализуем, устремлены на годы вперед. Это капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, это благоустройство населенных пунктов области, это «Безопасные и качественные дороги». Есть планы, есть средства. К выполнению этих задач нам надо привлекать молодое поколение жителей области, – отметил Руслан Болотов.

Отметим, в 2018 году программы формирования современной городской среды утверждены в 160 муниципальных образованиях Иркутской области с численностью свыше 1000 человек. Получателями субсидий из областного и федерального бюджетов стали 42 муниципальных образования – 10 городских округов, 19 городских, 13 сельских поселений. В общем муниципалитетам выделили 875,9 млн рублей, это на 25% выше, чем в 2017 году. На эти средства планируется благоустроить 198 дворов, 53 общественные территории и 10 парков.