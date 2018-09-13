ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
ЖКХ
14.09.2018

Иркутской области не хватает проектировщиков и строителей для благоустройства

Иркутская область, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области не хватает проектных групп, рабочих строительных специальностей, инженерно-технического персонала для качественного налаживания благоустройства населённых пунктов региона и работ по проекту «Безопасные и качественные дороги». Об этом заявил председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов, сообщает пресс-служба Серого дома.

– Ряд проектов, которые мы сегодня реализуем, устремлены на годы вперед. Это капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, это благоустройство населенных пунктов области, это «Безопасные и качественные дороги». Есть планы, есть средства. К выполнению этих задач нам надо привлекать молодое поколение жителей области, – отметил Руслан Болотов.

Отметим, в 2018 году программы формирования современной городской среды утверждены в 160 муниципальных образованиях Иркутской области с численностью свыше 1000 человек. Получателями субсидий из областного и федерального бюджетов стали 42 муниципальных образования – 10 городских округов, 19 городских, 13 сельских поселений. В общем муниципалитетам выделили 875,9 млн рублей, это на 25% выше, чем в 2017 году. На эти средства планируется благоустроить 198 дворов, 53 общественные территории и 10 парков.

ТЕПЕРЬ: новости ЖКХ в Иркутске и области — в Telegram

Тайны ЖКХ - изнутри

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске