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04.06.2019

Иркутскстат проанализировал состояние канализаций в Приангарье в 2018 году

Иркутская область, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Одним из основных направлений деятельности канализаций является очистка сточных вод. В Иркутской области в 2018 году при относительно благоприятной ситуации в целом по области в ряде городов и районов уровень стоков, пропущенных через очистные сооружения, остается очень низким, сообщает Иркутскстат.

Среднесуточный пропуск сточных вод через очистные сооружения составил 580 тысяч кубометров. При этом без очистки сбрасывается значительная часть стоков Усть-Илимского района и Усть-Илимска, Заларинского, Усольского районов, Саянска (16-44%), но и те стоки, что подаются на полную биологическую очистку, в результате оказываются недостаточно очищенными, отмечают специалисты.

– Из числа муниципальных образований, имеющих сооружения полной биологической очистки, лишь отдельные МО сбрасывают нормативно очищенную воду. Доля таких стоков в общем объеме вод, поданных на полную биологическую очистку, в Усольском и Аларском районах составляет 95-96%. На 100% эффективна очистка в Усолье-Сибирском, Ангарске и Усть-Илимском районе, где объем стоков невелик, – говорят в Иркутскстате.

Жилищно-коммунальное хозяйство – один из основных потребителей тепловой энергии. Населению и бюджетным организациям направляется две трети всего отпущенного потребителям тепла. Из всех источников теплоснабжения 187 находятся в аренде (в 2017 году – 217), 149 – в концессии. Три четверти (73%) источников являются мелкими, мощностью до 3 Гкал.

Количество маломощных источников теплоснабжения ежегодно сокращается. За год ликвидировано 18 источников тепла, из них 14 маломощных. Источники теплоснабжения работают, в основном (85%), на твердом топливе. Жидкое и газообразное топливо используют соответственно 4,4% и 1,2% общего числа теплоисточников.

По данным аналитиков Иркутскстата, на выработку тепла в прошлом году было израсходовано 5 млн 634 тысячи тонн условного топлива, экономия составила 44,1 тысячи тонн. Число предприятий, допустивших перерасход тепла, в сравнении с предыдущим годом увеличилось на 12 единиц.

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