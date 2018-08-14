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15.08.2018

Иркутскстат: за полгода соцподдержку по оплате услуг ЖКХ получили почти полмиллиона жителй Приангарья

Иркутская область, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - За январь-июнь 2018 года социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг получили 452,5 тысячи жителей Иркутской области. Средняя выплата составила 726 рублей в месяц, сообщает Иркутскстат.

Кроме того, 68,6 тысячи семей с недостаточным доходом получили субсидии – в среднем по 1436 рублей в месяц. Аналитики подчеркивают, что у половины этих семей уровень доходов ниже прожиточного минимума.

Отмечается, что размер выплат зависит от уровня действующих жилищно-коммунальных тарифов, а для начисления субсидий важен также доход в расчете на одного члена семьи. При значительной дифференциации тарифов существенно различается и муниципальный размер выплат имеющим льготы или право на субсидию. Из всех территорий области максимальный размер соцподдержки сложился в Катангском районе – 2873 рубля, минимальный в Саянске – 481 рубль. Субсидии, значительно превышающие средний уровень, получают нуждающиеся в них жители Бодайбо и района, Баяндаевского, Иркутского, Мамско-Чуйского, Усть-Илимского районов – им выплачивают более двух тысяч рублей. Меньше тысячи рублей получают жители Нукутского, Аларского, Шелеховского и Тайшетского районов.

Общие расходы на эти цели составили 2,6 млрд. рублей, они полностью возмещены за счет бюджетных средств во всех муниципальных образованиях региона.

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