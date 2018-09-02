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03.09.2018

Иркутску к 2023 году пообещали резервный теплоисточник

Иркутск, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Власти Иркутской области и «Иркутскэнерго» до сих пор ведут переговоры по созданию второго теплоисточника для областного центра. Решат вопрос полностью к 2023 году в рамках пятилетнего Госплана, заявил 2 сентября журналистам губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

О варианте второго теплоисточника на заседании комитета по госпланированию рассказала министр строительства и дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина. Она отметила, что для  обеспечения Иркутска резервным источником тепла планируется проложить трубу от ТЭЦ-10 в Ангарске до областного центра. Помимо прочего, это позволит застроить Иркутский район в объёме около 4 млн «квадратов» жилья.

Сергей Левченко отметил, что этот проект обсуждается около 20 лет, сейчас единственной загвоздкой является вопрос финансовых вложений.

– Проект начали обсуждать, когда на ТЭЦ-14 снизилась тепловая нагрузка из-за изменения технологии обогащения урана на АЭХК, объект даже близко подходил к строительству, уже закупались трубы, выделялись средства в пределах 1,5 миллиарда рублей, – прокомментировал Сергей Левченко. – Сейчас «Иркутскэнерго» заинтересовано во включении на полную мощность ТЭЦ-10. Полтора миллиарда рублей – это цены 10-летней давности, думаю, сейчас стоимость трубы будет гораздо выше.

Сергей Левченко считает, что Иркутску такой вариант выгоден с точки зернения строительства микрорайона «Малая Еланка». Напомним, планировалось, что проект создаст для Иркутска «город-спутник».

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