Иркутскую компанию оштрафовали за слив неочищенных стоков в Ангару

Иркутский район, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Суд оштрафовал на 206 тысяч рублей ООО «Сервис» за экологический ущерб реке Ангара в районе иркутского посёлка Листвянка. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Так, в ходе проверки было установлено, что в сточных водах после очистных сооружений превышены допустимые концентрации вредных веществ. Кроме того, сброс загрязненных сточных вод привёл к нарушению плодородного слоя почвы.

Кроме того, компанию и одно из должностных лиц предприятия привлечены к административной ответственности.