Иркутян приглашают принять участие в акции «Посади дерево – подари планете жизнь» 25 мая

Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Восьмая ежегодная городская акция «Посади дерево – подари планете жизнь» пройдет в Иркутске 25 мая в роще микрорайона Синюшина Гора.

Как сообщают в пресс-службе благотворительного фонда «Подари планете жизнь», планируется высадить более трех тысяч саженцев сосны. Участвовать могут все желающие, организаторы рассчитывают привлечь около тысячи человек. Команды будут соревноваться в количестве высаженных деревьев, победителей пригласят на авторскую автобусную экскурсию «Большое иркутское путешествие».

Сбор участников городской акции по массовой посадке деревьев пройдет 25 мая в 11.00 на парковке возле реабилитационного центра для детей (ул. Маршала Конева, 86). Добровольцам выдадут саженцы, с собой нужно принести ведро (небольшую емкость) для полива, лопаты (по возможности). Организаторы приглашают городские предприятия к сотрудничеству в проведении акции, телефон для связи: 8 (3952) 624-919.

СПРАВКА:

Акцию «Посади дерево – подари планете жизнь» с 2012 года организует инициативная группа иркутян (с 2016 года – благотворительный фонд «Подари Планете Жизнь») при поддержке администрации Иркутска.

Традиция массово сажать деревья всем городом зародилась в Кайской роще, где за шесть лет более 4400 человек высадили около 12,5 тысячи деревьев. В роще восстановился растительный покров, разрослись кустарники, вернулись белки, появились ягоды, грибы и шишки на высаженных соснах. С 2018 года акцию проводят на особо охраняемой территории «Синюшина гора».