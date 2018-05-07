Из леса вокруг Усть-Балейского озера вывезли четыре самосвала мусора

Иркутский район, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе очистили от мусора участок лесного фонда на берегу озера возле села Усть-Балей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минлеса.

Берег Усть-Балейского озера – популярное место для отдыха. Из-за этого вдоль всей береговой линии образовались огромные кучи мусора. Подобную картину лесники обнаружили и в лесу недалеко от водоёма. В сосновом молодняке мусором наполнены все ямы и овраги.

За несколько часов участники уборки собрали четыре полных мусора самосвала. В Минлеса говорят, что одного дня не хватило для того, чтобы очистить всю территорию вокруг озера. В следующий раз для полной очистки берега планируется привлечь больше добровольцев и пригласить на акцию местных жителей. На подъезде к озеру лесники повесили аншлаг, на котором сообщается о запрете свалки мусора и необходимости убирать отходы за собой.