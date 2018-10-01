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ЖКХ
01.10.2018

Коллектив Тулюшкинского психоневрологического интерната стал победителем конкурса на лучший ландшафтный дизайн в Приангарье

Иркутская область, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Подведены итоги областного смотра-конкурса среди учреждений социального обслуживания Иркутской области «Лучший ландшафтный дизайн». Цель мероприятия – благоустройство и озеленение территорий, создание комфортной среды.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на министерство социального развития, опеки и попечительства Приангарья.

Участниками смотра-конкурса стали 40 учреждений социального обслуживания региона. Это комплексные центры социального обслуживания населения, дома- интернаты для престарелых и инвалидов, Марковский геронтологический центр, психоневрологические интернаты, реабилитационные центры, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, центр социальной помощи семье и детям.

По итогам конкурса первое место занял коллектив Тулюшкинского психоневрологического интерната, на втором месте – сотрудники центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей Шелехова, на третьем – команда Заларинского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов.

За необычную идею и творческий подход организационный комитет отметил пять номинантов конкурса. Приз зрительских симпатий по итогам голосования в интернете завоевала конкурсная работа областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Свердловского района Иркутска».

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