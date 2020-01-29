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30.01.2020

Конкурс по сбору макулатуры и пластика стартует среди учебных заведений Приангарья 1 февраля

Иркутская область, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Конкурс по сбору макулатуры и пластика #Скажи_мусору_НЕТ! пройдет с 1 февраля по 30 апреля 2020 года среди учебных заведений Иркутской области.

Как сообщает один из организаторов, благотворительный фонд «Подари планете жизнь», в учреждении, которое соберет и сдаст в переработку наибольшее количество вторсырья, пройдет экопросветительский семинар «День Планеты» и концерт популярных музыкантов. Среди других наград – приглашение на семинар в Иркутске с оплатой проезда и проживания, осенний выездной фестиваль «Минута для будущего», специальное обучение для кураторов конкурса по теме экологического просвещения. Подробности и положение на сайте фонда.

Также в числе организаторов конкурса – министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами – ООО «РТ-НЭО Иркутск» и ООО «Региональный северный оператор».

Отметим, конкурс #Скажи_мусору_НЕТ! проходит среди учебных заведений Иркутской области второй год подряд. Одна из его целей – экологическое просвещение и мотивация детей и подростков на конкретные действия в деле сохранения природы путем организации раздельной сдачи в переработку вторсырья (макулатура, металл, стекло, пластик).

Напомним, с 1 января по 15 апреля 2019 года 63 образовательных учреждения из разных территорий Иркутской области собрали более 135 тонн макулатуры для сдачи в переработку. Победителем стала начальная школа в селе Большой Кашелак Куйтунского района. Команда БФ ППЖ провела там выездной семинар «День планеты», организовала с участием местных жителей посадку деревьев и декоративных кустарников, а иркутская музыкальная группа «Септима» выступила с концертом.

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