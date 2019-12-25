Котельную Листвянки перевели с мазута на биотопливо

Иркутский район, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Листвянка Иркутского района на берегу озера Байкал на биотопливо перевели котельную «Мазутная». Об этом сообщает группа информационного сопровождения нацпроекта «Экология».

Сегодня от старой котельной остались только вывеска «Мазутная». Зание 1965 года постройки, насосная и теплообменная группы оборудования, которые также были модернизированы. Приобретение современного оборудования и перестройка котельной в общей сложности обошлись в 22 млн руб. Проект был реализован в сжатые сроки – всего четыре месяца.

Биотопливо сгорает в котлах под давлением 6 МПа, давая достаточно тепла, чтобы отапливать даже в самые сильные морозы все многоэтажные дома и социальные объекты Листвянки и пару близлежащих санаториев. Оборудование в котельной «погодозависимое»: умная автоматика самостоятельно подстраивает режим под температуру на улице. Теплотворность пеллет примерно в два раза ниже мазута, но дешевизна, стабильность качества и экологичность делают это топливо более выгодным. Кстати, почти всё оборудование проекта отечественное.

Сами пеллеты (на склад топлива их привозят в огромных мешках) – крохотные «колбаски» прессованных опилок, напоминающие по виду сухой корм. Никакого клея или других химических добавок в них не добавляют: «колбаски» не разваливаются за счёт содержащегося в древесине лигнина, при нагревании проявляющего естественные клеящие свойства.

Эколог эксплуатирующей организации Ирина Ерофеева говорит, что показатели по выбросам взвешенных частиц (сажи) и сопутствующим загрязнениям от пеллет минимальны, в отличие от мазута.

– В 25 раз снижается содержание диоксида серы, полностью избавляемся мы от сероводорода и углеводородов предельных С12-С19, практически полностью – от взвешенных частиц, минимум в 1,5 раза снижаются выбросы диоксида азота, – пояснила она.

Замеры, которые регулярно производятся в зоне вокруг объекта, подтверждают то, что видно невооружённым глазом. Из трубы котельной, хотя она работает на полную мощность, идёт едва заметный белёсый дымок. Мазутную же котельную (особенно при плохом качестве мазута) издалека можно отличить по более плотному тёмному дыму.

– После запуска наши потребители свободно вздохнули, – добавляет технический директор эксплуатирующей организации котельной Валерий Обухов. – Года три назад мазут к нам стал поступать всё хуже и хуже по качеству. Периодически поставляли тяжёлые мазуты с температурой вспышки до 208 градусов. При сжигании они полностью не сгорают и дают большие выбросы сажи.

Ирина Ерофеева перечисляет: сажа, образующаяся при сгорании мазута, вместе с сопутствующими веществами оседает на снег, грунт, переносится ветром на акваторию Байкала, смывается в озеро паводковыми водами. Чтобы избавить озеро от негативного влияния, постепенно на котельные на пеллетах или древесной щепе планируют перевести и ряд других объектов теплоснабжения.