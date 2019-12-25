ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Сегодня
ЖКХ
26.12.2019

Котельную Листвянки перевели с мазута на биотопливо

Иркутский район, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Листвянка Иркутского района на берегу озера Байкал на биотопливо перевели котельную «Мазутная». Об этом сообщает группа информационного сопровождения нацпроекта «Экология».

Сегодня от старой котельной остались только вывеска «Мазутная». Зание 1965 года постройки, насосная и теплообменная группы оборудования, которые также были модернизированы. Приобретение современного оборудования и перестройка котельной в общей сложности обошлись в 22 млн руб. Проект был реализован в сжатые сроки – всего четыре месяца.

Биотопливо сгорает в котлах под давлением 6 МПа, давая достаточно тепла, чтобы отапливать даже в самые сильные морозы все многоэтажные дома и социальные объекты Листвянки и пару близлежащих санаториев. Оборудование в котельной «погодозависимое»: умная автоматика самостоятельно подстраивает режим под температуру на улице. Теплотворность пеллет примерно в два раза ниже мазута, но дешевизна, стабильность качества и экологичность делают это топливо более выгодным. Кстати, почти всё оборудование проекта отечественное.

Сами пеллеты (на склад топлива их привозят в огромных мешках) – крохотные «колбаски» прессованных опилок, напоминающие по виду сухой корм. Никакого клея или других химических добавок в них не добавляют: «колбаски» не разваливаются за счёт содержащегося в древесине лигнина, при нагревании проявляющего естественные клеящие свойства.

Эколог эксплуатирующей организации Ирина Ерофеева говорит, что показатели по выбросам взвешенных частиц (сажи) и сопутствующим загрязнениям от пеллет минимальны, в отличие от мазута.

– В 25 раз снижается содержание диоксида серы, полностью избавляемся мы от сероводорода и углеводородов предельных С12-С19, практически полностью – от взвешенных частиц, минимум в 1,5 раза снижаются выбросы диоксида азота, – пояснила она.

Замеры, которые регулярно производятся в зоне вокруг объекта, подтверждают то, что видно невооружённым глазом. Из трубы котельной, хотя она работает на полную мощность, идёт едва заметный белёсый дымок. Мазутную же котельную (особенно при плохом качестве мазута) издалека можно отличить по более плотному тёмному дыму.

– После запуска наши потребители свободно вздохнули, – добавляет технический директор эксплуатирующей организации котельной Валерий Обухов. – Года три назад мазут к нам стал поступать всё хуже и хуже по качеству. Периодически поставляли тяжёлые мазуты с температурой вспышки до 208 градусов. При сжигании они полностью не сгорают и дают большие выбросы сажи.

Ирина Ерофеева перечисляет: сажа, образующаяся при сгорании мазута, вместе с сопутствующими веществами оседает на снег, грунт, переносится ветром на акваторию Байкала, смывается в озеро паводковыми водами. Чтобы избавить озеро от негативного влияния, постепенно на котельные на пеллетах или древесной щепе планируют перевести и ряд других объектов теплоснабжения.

Тэги:
 
Другие новости раздела «ЖКХ»:
Котельную Листвянки перевели с мазута на биотопливо26.12.2019
2019-12-26-06-16-05
Иркутский район, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Листвянка Иркутского района на берегу озера Байкал на биотопливо перевели котельную «Мазутная». Об этом сообщает группа информационного сопровождения нацпроекта «Экология».
Последствия крупной коммунальной аварии в иркутском Академгородке полностью устранены25.12.2019
2019-12-25-03-38-22
Иркутск, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), -  В Иркутске устранены последствия крупной коммунальной аварии. Теплоснабжение восстановлено полностью. О проведенных работах мэру областного центра Дмитрию Бердникову доложил заместитель мэра – председатель комитета по управлению Свердловским округом Антон Медко. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
МинЖКХ Приангарья: причиной аварии на тепловых сетях в Иркутске стала изношенность теплопровода24.12.2019
2019-12-24-10-01-30
Иркутск, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Восемь административных зданий и три общежития в иркутском Академгородке планируется подключить к теплу 24 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на замглавы МинЖКХ Иркутской области Евгения Ветрова.
Полностью подключены к теплу жилые дома в иркутском Академгородке, место аварии еще определяют24.12.2019
Иркутск, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на месте коммунальной аварии, случившейся 23 декабря, ночью подключили к теплу жилые дома – существенного понижения температуры в системе не произошло.
В Иркутске устраняют коммунальную аварию на улице Лермонтова24.12.2019
2019-12-24-02-00-33
Иркутск, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 23 декабря на подающем трубопроводе тепловой сети в районе пересечения улиц Улан-Баторская и Лермонтова произошла авария. На месте происшествия работает мобильный оперативный штаб управления мэрии.
РУСАЛ инвестирует 30 млн рублей в благоустройство дворов в российских городах23.12.2019
-30-
Братск, Москва, 22.12.19 (ИА «Телеинформ»), - РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, направляет около 30 миллионов рублей в 2019-2020 годах на реализацию масштабной программы благоустройства дворовых территорий в регионах России.
В Тулуне и Нижнеудинске после наводнения отремонтировали котельные20.12.2019
2019-12-20-08-17-39
Иркутская область, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне и Нижнеудинске завершили капитальный ремонт объектов теплоснабжения, пострадавших во время летнего наводнения. Об этом сообщает пресс-служба иркутской дирекции федерального автономного учреждения «РосКапСтроя».
В Усть-Куте и Сухом Логе достроены подстанции – завершающие звенья Пеледуйского энергокольца19.12.2019
Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила строительство первых собственных центров питания в Иркутской области. Ввод в работу подстанций 500 кВ «Усть-Кут» и 220 кВ «Сухой Лог» стал финальным этапом создания Пеледуйского энергокольца, охватывающего Иркутскую область, Забайкальский край, республики Саха (Якутия) и Бурятия.
Экологические организации Иркутской области вошли в российский перечень центров экопросвещения19.12.2019
2019-12-18-10-51-11
Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Благотворительный фонд «Подари планете жизнь», некоммерческий проект «Книжный приют» и Байкальский интерактивный экологический центр появились на карте портала Kapoosta.ru среди центров экопросвещения и обращения с отходами. Об этом сообщает пресс-служба портала.
В селе Раздолье Усольского района запущена новая линия электроснабжения18.12.2019
2019-12-18-09-44-39
Усольский район, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Электроснабжение села Раздолье Усольского района теперь заметно улучшено. В 2019 году сюда построена воздушная линия 10 кВ и проведена реконструкция воздушной линии 10 кВ «Новожилкино – Целоты». Об этом на пуске новой электролинии заявил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин.
«РТ-НЭО Иркутск» планирует создать в областном центре два ресайклинг-центра17.12.2019
Иркутская область, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В правительстве Иркутской области 16 декабря состоялось совещание, темой которого стало создание инфраструктуры оборота твердых коммунальных отходов и ее развитие.
Более тысячи хвойных деревьев обработают в парках и скверах Иркутска во избежание незаконной вырубки17.12.2019
2019-12-17-08-12-50
Иркутск, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - С 14 декабря в Иркутске стартовала ежегодная операция «Ель». В преддверии новогодних праздников хвойные деревья обрабатывают специальным раствором, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Часть иркутского Ново-Ленино оказалась обесточена16.12.2019
Иркутск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в микрорайоне Ново-Ленино днём 16 декабря аварийно отключили свет. Об этом сообщается на страницах «Иркутскэнергосбыта» в соцсетях.
Восстановлено теплоснабжение в селе Никольск Иркутского района16.12.2019
2019-12-15-19-13-20
Иркутский район, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В селе Никольск Иркутского района, где рано утром 15 декабря из-за аварии на теплосетях без отопления остались три двухэтажных жилых дома и три социально значимых объекта, завершены аварийно-восстановительные работы.
В селе Никольск под Иркутском 15 декабря аварийно отключилось отопление15.12.2019
Иркутский район, 15.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В селе Никольск Иркутского района в 7:55 15 декабря произошла авария на коммунальных сетях. Без теплоснабжения остались три двухэтажных жилых дома на 16 квартир каждый и три социально значимых объекта.
Парк «Комсомольский» в Иркутске начнут благоустраивать в 2020 году13.12.2019
2019-12-13-09-24-46
Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Парк «Комсомольский» в Иркутске начнут благоустраивать в 2020 году. Первый этап планируют выполнить в рамках реализации проекта «Народные инициативы». Об этом в ходе приема граждан в рамках общероссийского дня приема граждан по личным вопросам 12 декабря сообщил мэр города Дмитрий Бердников.
В Куйтунском районе завершили строительство водовода12.12.2019
Куйтунский район, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Завершен проект по строительству локального водовода в поселке Харик Куйтунского района.
Братск вошел в ТОП-10 самых комфортных и доступных для жизни городов РФ12.12.2019
-10-
Братск, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Братск вошел в десятку самых комфортных и доступных для жизни городов России из 100 крупнейших населенных пунктов страны.
Администрацию Киренска по суду обяжут оборудовать котельные резервными источниками теплоснабжения11.12.2019
Киренск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура подала в суд иск на администрацию Киренска с требованием оборудовать пять котельных в городе резервными источниками стационарного электроснабжения.
Региональный оператор «РТ-НЭО Иркутск» подвел итоги голосования для определения способа перерасчета по факту11.12.2019
2019-12-11-02-28-59
Иркутская область, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В период со 2 по 9 декабря 2019 года «РТ-НЭО Иркутск» проводило на своем сайте голосование, чтобы собственники нежилых помещений сами выбрали способ расчета стоимости оказанной услуги по обращению с ТКО. Об этом сообщает пресс-служба организации.
По нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» в Иркутской области благоустроят 296 территорий11.12.2019
Иркутская область, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В формате видеоконференцсвязи губернатор Иркутской области Сергей Левченко принял участие в заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, которое проводил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Для поселка Октябрьский, пострадавшего от наводнения этим летом, куплена водовозная машина 10.12.2019
Чунский район, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Октябрьский Чунского района появилась новая водовозная машина большой емкости на базе автомобиля КАМАЗ.
В уборке дворов от снега в Октябрьском округе Иркутска задействовано больше 300 дворников09.12.2019
Иркутск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На очистке территории Октябрьского округа от снега в штатном режиме ежедневно работают более 320 дворников, а также около 40 единиц техники. В округе 1675 многоквартирных жилых домов, которые обслуживают около 70 управляющих компаний и порядка 40 ТСЖ и ТСК.
Сергей Сокол принял участие в открытии нового сквера в Усть-Куте09.12.2019
Усть-Кут, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Комфортных общественных пространств в городах и поселках на севере региона должно становиться больше. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол в ходе открытия нового сквера в Усть-Куте, сообщает пресс-служба облпарламента.
В Ангарске с 1 января 2020 года изменится способ начисления платы за ТКО09.12.2019
-1-2020-
Ангарск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске с 1 января 2020 года изменится способ начисления платы за ТКО. С нового года ангарчане будут платить за мусор исходя из числа проживающих в квартире. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Фонду капремонта Иркутской области рекомендовали провести независимый аудит смет по лифтам, которые ремонтировала «Звезда»06.12.2019
2019-12-06-09-01-46
Иркутская область, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - МинЖКХ Иркутской области порекомендовало региональному оператору – Фонду капитального ремонта (ФКР) многоквартирных домов – провести независимый аудит сметного нормирования стоимости лифтового оборудования, отремонтированного «Звездой», сообщает пресс-служба губернатора.
С 2020 года в сельских территориях Приангарья начнется реализация пилотного проекта по благоустройству общественных пространств06.12.2019
Иркутская область, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В следующем году в нескольких сельских территориях начнется реализация пилотного проекта по благоустройству общественных пространств.
Сергей Сокол: по платежам за вывоз ТКО для предпринимателей будет сделан перерасчет по фактическому объему отходов05.12.2019
Иркутская область, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Предпринимателям Иркутской области должны быть пересчитаны платежи за вывоз твердых бытовых отходов.
В Иркутской области 20 муниципалитетов перейдут на способ начисления платы за ТКО, исходя из количества прописанных человек05.12.2019
Иркутская область, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Двадцать муниципалитетов Иркутской области перейдут на способ начисления платы за ТКО, исходя из количества прописанных человек.
Устранена авария на теплосети в Рудногорске05.12.2019
Нижнеилимский район, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Порыв трубопровода теплосети в поселке Рудногорск Нижнеилимского района устранен 4 декабря в 24:00.
В Свердловском округе Иркутска ведется прием заявок для проведения капитальных ремонтов жилых домов05.12.2019
2019-12-05-02-10-20
Иркутск, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В комитете по управлению Свердловским округом Иркутска ведется прием заявок от жителей на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов жилья в Иркутске на 2013-2021 годы».
Два пункта комплексного приема вторсырья могут появиться в Иркутске весной 2020 года04.12.2019
Иркутск, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске уже в марте 2020 года могут появиться два пункта комплексного приема вторсырья, куда можно будет принести на переработку практически все – от батареек до резины и строймусора. Об этом на пресс-конференции 4 декабря сообщил учредитель «РТ-НЭО Иркутск» Артем Мищенко.
В Рудногорске дважды за сутки произошли аварии на теплосетях04.12.2019
2019-12-04-03-08-42
Нижнеилимский район, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Рудногорск Нижнеилимского района за сутки произошли две аварии на теплотрассе. Однако ни один потребитель не отключен от теплосети, хотя параметры теплоносителя снижены. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Правительство Приангарья: для малочисленных поселений создадут специальную программу по благоустройству04.12.2019
2019-12-03-10-21-33
Иркутская область, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Для малочисленных поселений создадут специальную региональную программу по благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Сергея Левченко.
В Иркутске до конца года закончится капремонт 20 домов в Октябрьском округе03.12.2019
Иркутск, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов жилья в Иркутске на 2013-2021 годы» на территории Октябрьского округа Иркутска отремонтировали 11 многоквартирных домов. В планах до конца года завершение ремонтных работ еще на девяти объектах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Читать все новости раздела «ЖКХ»
Новости ЖКХ
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске