|ЖКХ
|25.04.2018
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Линии электропередач ремонтирует «Облкоммунэнерго» в десятке населенных пунктов Приангарья
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Иркутская область, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Инвестиционная программа ОГУЭП «Облкоммунэнерго» в 2018 году оценивается в 474 млн рублей. В областном энергопредприятии уже приступили к ремонтам электрических сетей и их модернизации, сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на МинЖКХ Приангарья.
С наступлением тепла энергетики начали ремонт линий 0,4 кВ в Ангарске, Мегете, Усолье-Сибирском, Слюдянке, Свирске и Черемхово. В поселке Магистральный Казачинско-Ленского района на выходах 10 кВ от подстанции Киренга заменили деревянные, прогнившие опоры на бетонные.
Отмечается, что в связи с весенними подвижками грунта часто приходится устранять возникающие аварии на подземных кабельных линиях, а также выпрямлять покосившиеся опоры. В частности, выправлены четыре опоры на линии 35 кВ Туристская – Нижний Кочергат, 16 опор на линии 10 кВ Нижний Кочергат – Малая Голоустная. Как сообщалось, работы на охраняемой территории национального парка проводили с максимальной осторожностью и наименьшим воздействием на природу.
Кроме того, в рамках реализации инвестиционной программы произведена реконструкция линий электропередачи в поселке Касьяновка Черемховского района, где установлено 80 бетонных опор, идет монтаж самонесущего изолированного провода. Начата реконструкция электрических линий по улицам Лыткина, Заболотной, Блюхера в Тулуне, на улицах Глинки, Крылово и Чайковского в Усолье-Сибирском. Идет строительство линий 10 кВ в Зиме, поселках Тыреть и Залари.
Предприятие «Облкоммунэнерго» продолжает анкетирование потребителей. Участники опроса имеют возможность оценить работу энергетиков и качество электроснабжения.
– Анализ анкет начали с севера области. Надеемся, что с помощью жителей территорий нашего обслуживания мы сделаем работу предприятия эффективнее, а энергоснабжение в нашей области станет более надежным, – отметил генеральный директор предприятия Александр Анфиногенов.
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