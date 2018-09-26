Лисихинский парк в Иркутске заканчивают благоустраивать

Иркутск, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Работы по благоустройству мемориальной зоны Лисихинского парка в Иркутске выполнены на 70 %. Общественная территория стала одним из победителей рейтингового голосования жителей и включена в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба мэрии.

Во время работ реконструировали входную группу парка, историческое ограждение и стелы. Также рабочие уложили плитку перед входом в парк, подготовили основание под плитку на центральной площади. Кроме того, специалисты завершили электромонтажные работы, установили опоры освещения. Все работы должны быть закончены 15 октября, до этой даты рабочим необходимо вымостить плиткой территорию, установить беседки, лавочки, урны и малые архитектурные формы. Весной в парке высадят ели и разобьют цветочные клумбы.

– В этом году мы приведем в порядок территорию со стороны улицы Депутатской. Так как это мемориальная зона, ремонтные работы проводим только на центральной площадке. В последующем планируем приступить к зеленой зоне в районе Байкальской, –сказала заммэра-председатель комитета городского обустройства Елена Федорова. – Важно, что проект был разработан архитекторами, проектировщиками совместно с горожанами, которые предлагали свои идеи и пожелания на общественных слушаниях. Все это учитывалось при разработке проекта, результаты которого иркутяне смогут увидеть в ближайшее время.

В этом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» также ведется благоустройство историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора», сквера на пересечении улиц Сурикова и Чудотворской, центральной площади Академгородка, сквера на пересечении улиц Шпачека, Сибирских Партизан и Жукова. А также студенческого сквера рядом с ИРНИТУ, Курсантского сквера в ИВВАИУ, пешеходного маршрута по улице Розы Люксембург к роще Молодежная и зоны центральной лестницы мкрн Зеленый, напоминают в администрации Иркутска.