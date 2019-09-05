Мамско-Чуйский район накануне отопительного сезона находится в критическом состоянии

Мамско-Чуйский район, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Мамско-Чуйском районе накануне начала отопительного сезона сложилась критическая ситуация.

Об этом 5 сентября на селекторном совещании «О готовности муниципальных образований к отопительному сезону» в Законодательном собрании Иркутской области сообщил мэр района Александр Сергей. Он рассказал, что в районе регулярно происходят обрывы электросетей от ветра.

Только в этом году из-за аварии на сетях район оставался без электричества 300 часов. При этом, как отметил глава территории, «Облкоммунэнерго» не так давно признало свою неспособность реализовать защищенную им инвестпрограмму по модернизации объектов в районе. В результате уже осенние ветра могут в любой момент прервать подачу электричества в дома. А если обрыв на сетях произойдет зимой, это грозит разморозкой сетей поселка Мама.

По словам Александра Сергея, единственный выход, который они видят – приобретение двигателя, работающего на дизтопливе, для создания аварийного источника тепла. Есть поставщики, которые готовы оперативно его привезти и установить, но с ними необходимо будет после этого расплатиться в течение двух недель. Необходимо на это 5 млн рублей, плюс стоимость запаса дизтоплива. Сам район такими средствами не располагает.

– Мы с 2017 года просим областные власти оказать в этом поддержку, – заявил Александр Сергей.

Председатель ЗС Сергей Сокол предложил прокомментировать ситуацию заместителю министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Евгения Ветрова.

– Мы завезли в район топливо за счет средств областного бюджета на весь отопительный период, – заявил он. – Что касается резервного электроснабжения, то здесь мы их, конечно, не бросим, но тем не менее – сегодня стоит вопрос о приобретении двигателя, завтра появится вопрос о приобретении еще 100 тонн топлива для этого двигателя – и все за счет областного бюджета.

Сергей Сокол заявил, что Законодательное собрание проконтролирует этот вопрос. Он также поручил председателю комитета по собственности и экономической политике обсудить этот вопрос на площадке его комитета со всеми заинтересованными сторонами.