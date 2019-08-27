Мемориал Славы в Братске начнут ремонтировать в сентябре

Братск, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Реконструкция Мемориала Славы в Братске начнется в сентябре. Выборочный капитальный ремонт завершится в 2020 году к 75-летию Победы.

Как сообщает пресс-служба администрации Братска, в настоящее время проводятся конкурсные процедуры, первая подрядная организация для проведения работ уже определена. В рамках проекта заменят буквы и плиты, газовую горелку и трубопровод, восстановят освещение. Все работы будут проводиться за счет городского бюджета.

По словам директора Дирекции капитального строительства и ремонта Братска Ксении Золотаревой, проведено два аукциона, по итогам которых определился подрядчик на выполнение этих работ – ИП «Сергеев С. А.». Подписание муниципального контракта состоится 2 сентября, и подрядчик сразу приступит к работам, которые должны быть завершены до конца октября.

Стоимость капремонта освещения Мемориала составит немногим более 1 млн рублей, газового оборудования – 2 млн 800 тысяч рублей.

Третий аукцион по выбору подрядчика на выполнение работ по замене мраморных плит и букв состоится 29 августа. На участие в аукционе подали заявки пять претендентов.

– В ходе реконструкции будет восстановлен первоначальный облик Мемориала. В работе будет применен белый мрамор и бронзовые буквы для фамилий братчан, павших на полях сражений Великой Отечественной войны. Надписи будут приведены в алфавитный порядок, а буквы будут выполнены одинакового размера, – пояснила Ксения Золотарева.

Эти работы будут проводиться до апреля 2020 года, их стоимость составит около 13 млн рублей.