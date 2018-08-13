Мэры Иркутской области заявили о неготовности перехода на новую систему обращения с отходами

Иркутская область, 14.08.18 (ИА "Телеинформ"), - Мэры некоторых муниципальных образований Иркутской области заявили о неготовности перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами с 1 января 2019 года. Вопрос был поднят в рамках Регсовета при правительстве Иркутской области 14 августа.

Времени осталось совсем немного, а вопросов становится все больше. Так, всех руководителей муниципалитетов беспокоит размер тарифа по вывозу мусора. Для городов он может вырасти в три раза, а для сельских поселений, где за сбор мусора раньше не платили, это и вовсе будет нововведением и дополнительным расходом.

По словам мэра Свирска Владимира Орноева, главы не до конца понимают, как контейнерные площадки должны быть оборудованы водонепроницаемым покрытием, ограждением, как необходимо организовать систему мойки и дезинфекции контейнеров.

Кроме того, контейнерные площадки надо оборудовать специальными контейнерами для раздельного сбора особо опасных отходов. Между тем, межрайонная прокуратура уже вовсю направляет запросы мэрам, желая выяснить, как муниципалитеты готовятся к новшествам.

Очень много вопросов у глав муниципалитетов и к региональному оператору. Сроки заключения договорных отношений с потребителями уже подошли, но ясности пока нет.

- Мы знаем, что тарифы утвердят не позднее 20 декабря, но мы же должны быть с ними ознакомлены, - отметил Владимир Орноев.

В некоторых муниципалитетах есть лицензированные полигоны, а в других нет. Например, по словам мэра Усть-Кутского района Тамары Климиной, мусорные полигоны муниципалитета заполнены на 95%.

Мэр Саянска Олег Боровский тоже обратил внимание на то, что конкретики от регионального оператора нет. И тот тариф, который озвучивают сейчас, для города является десятикратным увеличением.

Мэры считают, что тарифы для территорий надо разграничивать. Однако, по словам представителя регионального оператора по южным районам, тариф будет одинаков на всей территории зоны. Кроме того, для малых населенных пунктов предлагают ввести пакетированный сбор мусора.

Представитель южного регионального оператора пояснил, что этого не будет. Поскольку такое решение понесет за собой увеличение тарифа в два раза. Например, если для вывоза мусора из контейнера тратится час, то для вывоза пакетов необходим целый день, чтобы объехать всех жильцов.

Проблема с территориальной схемой обращения с твердыми коммунальными отходами связана с постоянными изменениями законодательства, отмечает представитель регионального оператора. Например, из состава тарифа исключена инвестиционная деятельность регоператора.

Поэтому муниципалитетам, где объекты размещения отходов отсутствуют, предлагают отправлять мусор на площадки временного накопления, которые оснастят мусоросортировочными станциями.

В малых населенных пунктах предлагают организовать раздельный сбор мусора с последующим компостированием. У жителей таких муниципалитетов предлагается выкупать вторичное сырье. Это касается и отдаленных населенных пунктов.

По словам министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрея Крючкова, тариф будет установлен в пределах 100 рублей на одного человека.

Всего на реализацию региональной программы по обращению с отходами предусмотрено 17 млрд рублей. При этом в Иркутской области сейчас действует 948 несанкционированных свалок, на ликвидацию которых необходимо 6 млрд рублей.

До 1 октября в территориальную схему внесут корректировки, в связи с этим пройдут общественные слушания.