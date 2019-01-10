Мэрию Тулуна через суд заставят поставить на учет бесхозные тепловые сети

Тулун, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Тулунский городской суд обязал местную администрацию поставить на учет бесхозные тепловые сети и определить организацию, которая будет их содержать и обслуживать.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, само наличие таковых сетей по улице Горячкина обнаружилось в ходе осуществления надзора за исполнением законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.