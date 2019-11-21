Мэрия: более 100 единиц техники убирают иркутские улицы от снега

Иркутск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Более 100 единиц техники вышли на уборку улиц Иркутска от снега. Как сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на директора МУП «Иркутскавтодор» Михаила Чайковского, еще до начала снегопада с 5:00 бригады обработали магистрали песко-соляной смесью на левом и на правом берегу.

– Такая обработка необходима для предотвращения замерзания выпавшего снега. Рыхлый снег не прилипает к асфальту. После спада основного транспортного потока, мы приступим к расчистке магистралей от так называемой «каши», – подчеркнул Михаил Чайковский.

На улицах города работают более 30 пескоразбрасывателей, 12 тракторов, оборудованных щетками, восемь погрузчиков, 17 самосвалов, пять тротуароуборочных машин, автогрейдер для расчистки улиц частного сектора и прочая вспомогательная техника.

По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится до вечера. Соответственно, основные работы по уборке улиц от снега запланированы на ночное время. Помимо проезжей части от снега и наледи будут очищены тротуары и остановочные пункты.