Мэрия Иркутска предложила начислять горожанам плату за обращение с мусором дифференцированно

Иркутск, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), – Администрация Иркутска предложила применить дифференцированный подход к способу начисления платы за обращение с ТКО на территории города. Такую инициативу озвучил вице-мэр областного центра Виктор Ешеев на заседании рабочей группы в правительстве региона. Он отметил, что «мусорная реформа» действует в стране в течение года. Однако множество вопросов до сих пор остаются спорными, в частности, способ начисления платы за обращение с ТКО. Сейчас на территории Иркутска оплата потребителями коммунальной услуги по обращению с ТКО осуществляется, исходя из общей площади жилого помещения, сообщает пресс-служба горадминистрации. – С начала 2019 года в адрес администрации Иркутска поступали обращения от жителей. Иркутяне комментировали сложившую ситуацию, высказывали свои предложения о том, что существующий подход к начислению оплаты необходимо пересмотреть. Администрацией был проведен анализ, согласно онлайн-опросу и анкетированию большинство проголосовавших высказались за вариант – «с человека», – подчеркнул Виктор Ешеев. – Мэрия провела необходимые расчеты. Однозначно утверждать, что необходим повсеместный переход на систему оплаты «с человека», нельзя. Равно как и оставлять существующий подход исчисления – исходя из общей площади жилого помещения. По его словам, расчет размера платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Иркутска показывает следующую ситуацию. Так, например, семья из четырех человек, проживающая в квартире площадью 60 кв м, при расчете оплаты за услугу, исходя из площади помещения, независимо от количественного состава семьи, будет платить 2844,6 рублей в год. При прочих равных, в случае оплаты, исходя из количества человек, при условии, что все члены семьи зарегистрированы в указанной квартире, платеж за эту же услугу составит 4685,2 рублей в год. А это на 38% больше, чем плата по площадным показателям. То есть такие семьи являются наиболее социально уязвимыми категориями граждан, так как разница размера годового платежа за услугу исходя из человека и общей площади жилого помещения может достигать в отдельных случаях 50%. Отдельно в администрации Иркутска рассмотрели вопрос расчета стоимости для льготных категорий граждан. Полноценная многодетная семья с двумя родителями и тремя детьми, исходя из количества пяти зарегистрированных в жилом помещении, будет платить 5856,5 рублей в год. Если эта семья проживает в многоквартирном жилом доме в квартире площадью 60-70 кв м, сумма за оплату коммунальной услуги, рассчитанной исходя из площади помещения, с учетом компенсационных выплат в размере 30% составит около 2100 рублей в год. – Мэрией было подано предложение в министерство по жилищной политике, энергетике и транспорту Иркутской области об изменении порядка расчета размера платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Иркутска с учетом дифференцированного подхода. Согласно этому подходу оплата для многоквартирных домов будет рассчитываться из общей площади жилого помещения, а для индивидуальных жилых домов – из количества граждан, постоянно или временно проживающих в помещении. Этот подход позволяет учитывать интересы различных категорий граждан, – отметил Виктор Ешеев. – Дифференцированный подход достаточно распространен и успешно применяется, например, в Пермском и Камчатском краях, Кировской области. В этих субъектах нормативно-правовыми актами предусмотрено прямое разграничение. И размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО определяется как из общей площади квартиры, так и из количества граждан. Представитель регионального оператора «РТ-НЭО Иркутск» подчеркнул, что предложенный администрацией Иркутска дифференцированный подход для горожан является экономным и рациональным. Введение такой системы начисления платы за ТКО поддержали и большинство присутствующих глав муниципальных образований области. На заседании рабочей группы замминистра ЖКХ Иркутской области Евгений Ветров привел статистические данные по Братску, согласно которым при переходе на начисление платы исключительно с человека платежи возрастают более чем у 60% населения. Указанные данные будут направлены в муниципальные образования для проработки уже направленных предложений. По словам министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрея Крючкова, до 1 декабря 2019 года в адрес областного правительства муниципальным образованиям необходимо представить предложения об изменении порядка расчета размера платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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