Между Шелеховом и Чистыми Ключами отремонтировали более восьми километров водопровода

Шелеховский район, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Шелеховском районе капитально отремонтировали более восьми километров магистрального водопровода Шелехов-Чистые Ключи с привлечением средств областного бюджета, а также котельную. Напомним, ремонт на ветхих сетях водовода Шелехов-Чистые Ключи начался еще в 2017 году, после передачи военными жилого фонда на баланс муниципалитета. Как сообщает пресс-служба администрации Шелеховского района, как только Минобороны РФ передало имущество в собственность района, проблемы с теплом и жизнеобеспечением жителей Чистых Ключей стали решаться оперативно. Работы по капитальному ремонту водопровода будут продолжаться. – Ремонт котельной потребовал колоссальных усилий. Здесь произведено техническое перевооружение, установлено современное оборудование, все автоматизировано. Дошло до курьеза: жители заподозрили, что котельная не работает, так как из трубы перестал идти дым. А дыма больше нет потому, что в котельной установлено очень эффективное оборудование с высоким КПД, – сообщил на заседании оперативного штаба 29 августа заммэра района по экономике и финансам Дмитрий Савельев. Поменялась в Чистых Ключах и управляющая компания, так как предыдущая со своей работой не справлялась. Кроме того, в ближайшее время решится вопрос дальнейшего строительства магистрального водовода и сетей канализационного коллектора. 3 сентября в Минэкономразвитии пройдет защита проекта по восстановлению системы канализования в домах поселка Чистые Ключи, которые находятся в аварийном состоянии. Проектно-сметная документация по этому проекту уже разработана и находится на госэкспертизе. Администрация района рассчитывает получить деньги в 2020 году. Стоимость капитального ремонта составит более 100 млн рублей. Между тем, министерство обороны еще не передало оставшееся имущество, в том числе землю, в муниципальную собственность. Пока это не сделано, в поселке невозможно заниматься благоустройством дворовых территорий по программе «Комфортная среда». Баклашинское сельское поселение подготовило проект благоустройства, но реализовать его нельзя. Кроме того, администрация Шелеховского района планировала установить площадку для воркаута по «Народным инициативам». Но и ее, к сожалению, не будет, пока Минобороны не передаст землю в муниципальную собственность, отмечают в районной администрации. Тем временем в Шелеховском районе завершается подготовка к новому отопительному сезону. Как было отмечено, что теплоисточники, газопроводы, сети канализации подготовлены на 100%. Жилой фонд и тепловые сети – более чем на 90%. Готовность электрических сетей и улично-дорожных сетей составила более 80%. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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