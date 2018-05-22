Минэнерго РФ заявило о готовности увеличить поставки электроэнергии из Бурятии в Монголию

Бурятия, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Минэнерго РФ готово увеличить пропускную способность электросетей для поставки электроэнергии с Гусиноозерской ГЭС в Монголию. Об этом со ссылкой на замминистра Вячеслава Кравченко сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

– В первую очередь, это снижение экологических рисков. Мы, безусловно, против того, чтобы в Монголии строились ГЭС на Селенге и её притоках. Во-вторых, увеличение поставок – это налоги и рабочие места. В-третьих, у нас в цене электроэнергии для потребителей Бурятии самой большой составляющей является сетевая. Мы хотим выстроить систему поставок электроэнергии в Монголию таким образом, чтобы снизить стоимость сетевой составляющей для потребителей республики, – в очередной раз высказался в поддержку этого решения глава Бурятии Алексей Цыденов.

Напомним, ранее стало известно, что Кабмин РФ одобрил проект пятилетнего соглашения о сотрудничестве в области электроэнергетики с властями Монголии. Речь идёт, в том числе, о строительстве электросетей, которые позволят избежатьь появления ГЭС на Селенге и её притоках. Также Россия и Монголия могут совместно реконструировать и модернизировать объекты электрогенерации, строить электростанции и прорабатывать проекты о поставках поставках электроэнергии.

Также соглашение предусматривает сотрудничество двух стран в инвестиционных проектах по строительству новых генерирующих объектов и приобретение долей в рамках акционирования объектов электроэнергетики.

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