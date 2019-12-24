МинЖКХ Приангарья: причиной аварии на тепловых сетях в Иркутске стала изношенность теплопровода

Иркутск, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Восемь административных зданий и три общежития в иркутском Академгородке планируется подключить к теплу 24 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на замглавы МинЖКХ Иркутской области Евгения Ветрова.

Напомним, вечером 23 декабря на тепловых сетях 12-го коллектора на пересечении улиц Лермонтова и Улан-Баторская в Иркутске в результате прорыва трубы горячая вода залила проезжую часть. Повреждение произошло на трубопроводе диаметром 200 мм.

– Меры, принятые администрацией города с привлечением специализированных организаций, позволили локализовать аварию. Ранее теплосети находились в федеральной собственности, около 2011 года были переданы в муниципальную. Причина повреждения – износ тепловых сетей. Муниципальное предприятие «Теплоэнергосервис», другие специализированные организации ведут работы по устранению технологического нарушения, – сообщил Евгений Ветров.