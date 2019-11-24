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25.11.2019

МинЖКХ: заявления о завышенных «мусорных» нормативах в Иркутской области – голословны

Иркутская область, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Все заявления о том, что в Иркутской области нормативы накопления отходов завышены, чаще всего голословны. Так 21 ноября за круглым столом, посвящённым исполнению мусорной реформы, прокомментировала специалист министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Алина Заворуева.

– Нормативы по объёмам в Иркутской области почти не отличаются от среднероссийских. Естественно, в ближайшие годы будет их уточнение. Мы надеемся, что нам удастся это сделать в 2020-2021 годах, но не позже, – сказала она. – На расчёт нормативов требуется один год, то есть все четыре сезона для всех замеров.

В начале 2019 года МинЖКХ попросило муниципальные образования сделать такие замеры. Оказалось, что те данные, которые они прислали, выше или значительно выше установленных сегодня нормативов.

Также чиновница отметила, что регион находится в самом начале пути реализации «мусорной» реформы, потому говорить о том, что за девять месяцев в этом направлении ничего не сделано было бы неправильно.

– Последние 10, 20, 50 лет инфраструктура для бытовых отходов создавалась очень медленно. Если бы ни эта реформа, мы бы, наверное, создавали её ещё не одну сотню лет, – сказала Алина Заворуева.

Как отметил представитель «южного» регоператора «РТ-НЭО» Артём Мищенко, когда вводилась новая система, был установлен нормативный объём, который необходимо было вывезти за девять месяцев. По территориальной схеме, это 3,3 млн кубических метра. По факту регоператор за это время вывез 4,7 млн кубических метра.

– То есть это говорит о том, что то, что заложено в расчёте, - даже ниже. Но у нас применяются и СанПины, и методики ещё советские. И потребление, и обращение с отходами поменялись в стране, а методики старые. Какая может быть реформа со старой документацией? – прокомментировал Артём Мищенко.

Также он отметил, что сейчас регоператор заключил уже больше 480 тысяч договоров на вывоз мусора. Большая часть из них – это прямые договоры с собственниками, около 300 – с управляющими компаниями. Число предпринимателей, обратившихся к регоператору, ничтожно мало: 7,5 тысяч контрактов. При этом в регионе зарегистрировано 88,4 тысяч юрлиц и ИП. А контейнерных площадок – 12 тысяч.

– Это приводит к тому, что мы не можем привязать компанию к контейнерной площадке. Значит, скорее всего, есть юридические лица, которые используют общие контейнерные площадки, – говорит Артём Мищенко. – В таком случае есть только два варианта. Либо возложить эти объёмы на физических лиц, пересчитав нормативы с общих площадок, либо проинвентаризировать до конца юридические лица, привязав их к контейнерным площадкам, и разделить эти объёмы.

Иркутский регоператор считает, что необходимо идти по второму пути. По мнению представителя компании, чтобы избежать завышенных счетов для населения, необходимо вычесть объёмы мусора юридических лиц и сделать с января 2020 перерасчёт.

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