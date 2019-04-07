Муниципалитетам Иркутской области выделят лишь четверть необходимой суммы на мусорные контейнеры

Иркутская область, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Муниципалитетам Приангарья планируется выделить на закупку мусорных контейнеров и обустройство контейнерных площадок 226 млн рублей. Об этом 8 апреля на заседании бюджетного комитета ЗС сообщил министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков.

Между тем председатель комитета Наталья Дикусарова заявила, что по данным муниципалитетов оценки и требования Минприроды России не совпадают с нормативами и оценками Роспотребнадзора. По ее словам, реально закупка контейнеров и обустройство контейнерных площадок требуют финансирование в размере свыше 800 млн рублей.

Андрей Крючков рассказал, что единственный муниципалитет, где работа в рамках мусорной реформы не вызывает вопросов – это посёлок Чуна. Там уже закуплены контейнеры и направлен на экспертизу проект площадки для сбора мусора.

– Никто не мешает Иркутску, Братску и другим территориям также самостоятельно закупить контейнеры, – заявил министр.

– То есть во всем виноваты муниципалитеты? – поинтересовалась Наталья Дикусарова.

Она напомнила, что у территорий просто нет на это средств, об этом же заявила и исполнительный директор Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Зоя Масловская.

Глава бюджетного комитета сообщила, что к ней уже поступают обращения по этой проблеме. Министр возмутился тем, что территории обращаются в ЗС «через голову правительства» и «не попытавшись проработать с ним вопрос».

Наталья Дикусарова предложила «не кошмарить муниципалитеты» и принять меры к решению проблемы.

Также Андрей Крючков сообщил, что на контроле находится вопрос по сдвоенным платежам в счетах за мусор – управляющей компании и регоператору. По его словам, так поступают лишь немногие УК, «потерявшие определенную долю своего не очень прозрачного дохода». Однако сразу несколько депутатов заявили о многочисленных жалобах в их округах на такую проблему. Правительству рекомендовано тщательнее поработать над проблемой и методикой оплат.

Напомним, новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами заработала с 1 января 2019 года по всей России. Между тем, в Иркутской области неоднократно поднимался вопрос о том, что регион к ней не готов, поскольку нет элементарной инфраструктуры.