Мусорный полигон в Слюдянском районе намерены начать строить в 2019 году

Слюдянский район, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году планируется начать строить полигон ТБО в Слюдянском районе, который призван снять остроту проблемы с вывозом мусора на южном побережье озера Байкал. Об этом стало известно 17 июня на заседании бюджетного комитета в Заксобрании Иркутской области.

Кроме того, в этом году планируется закончить строительство полигонов в посёлке Михайловка Черемховского и в Нижнеудинском районах. По словам представителей Минприроды Иркутской области, в 2018 году были выделены беспрецедентные средства на уборку несанкционированных свалок – 180 млн рублей.

В 2019 году запланировано выделить 247 млн рублей на покупку контейнеров и обустройство контейнерных площадок.

Напомним, сейчас мусор в Слюдянском районе свозится на несанкционированную свалку под Байкальском. При этом недавно суд обязал местные власти ликвидировать этот полигон. О планируемом строительстве полигона в районе реки Быстрая заговорили ещё в 2014 году, к началу 2019 года было получено положительное заключение экспертизы проекта.