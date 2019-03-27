На 2019 год в Братске запланировали откапиталить 41 многоквартирный дом

Братск, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске в 2019 году планируется провести капитальный ремонт в 41 многоквартирном доме, на это предусмотрено около 528 млн рублей, сообщает пресс-служба горадминистрации. Из этой суммы более 243 млн собираются направить на замену 106 лифтов в 27 домах.

– Главной проблемой капитального ремонта в Братске по-прежнему считаем низкие темпы его производства, при наличии значительных средств, оплаченных собственниками помещений, на счетах регионального фонда, – отметил председатель комитета ЖКХ администрации Братска Роман Мельников.

Как подчеркнул мэр города Сергей Серебренников, на протяжении действия программы с 2014 года Братск является одним из лидером в Приангарье по уровню платежей собственников (в среднем около 80%) за капремонт.

– Всего за период действия регионального фонда капремонта по Братску было начислено платежей за эту услугу в общей сумме 1 млрд 700 млн рублей, к настоящему времени братчане оплатили свыше 1 млрд 300 млн рублей, – сказал глава Братска.

К недисциплинированным собственникам применяются штрафные меры: начислены пени в общей сумме 66 млн рублей, из них 12 млн уже оплачены.

Напомним, что средства, поступившие в региональный Фонд от собственников МКД каждого муниципального образования, могут быть направлены на ремонт домов только этого города.

В 2018 году в Братске был запланирован ремонт в 43 МКД на общую сумму 280 млн руб. В том числе: замена 83 лифтов в 27 домах, ремонт кровель в 11 домах, ремонт фасада в доме на Гиндина, 12, ремонт инженерных сетей в пяти домах, проектные работы в трех домах и экспертиза проекта в доме на ул. Приморской, 51А.

Кроме того, предусмотрено на разработку проектно-сметной документации 7,1 млн руб. и на осуществление строительного надзора – 4 млн руб.

– Из предусмотренного планом на 2018 год не выполнены в полном объеме работы по ремонту мягких кровель: конкурсы по отбору подрядной организации были разыграны поздно, в соответствии с заключенными контрактами к работам подрядчики приступили в сентябре прошлого года, выполнив в полном объеме работы по ремонту кровель только на трех МКД: Обручева, 40, Приморская, 43, 45. По оставшимся домам работы по ремонту кровель перенесены на 2019 год, их ремонт Фонд планирует выполнить до 15 июня, – сообщил Роман Мельников.

Администрация Братска вместе депутатами городской думы, представляя интересы братчан, активно работают с региональным ФКР. На ближайшие депутатские слушания приглашен генеральный директор фонда Константин Рассолов. Будет обсуждаться широкий спектр вопросов реализации планов по ремонту МКД в Братске.