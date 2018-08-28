На капремонт легкоатлетического манежа в Тулуне требуется почти 30 миллионов рублей

Тулун, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Посещение спортивных объектов Тулуна стало частью программы рабочего визита в территорию муниципалитета председателя Законодательного собрания Иркутской области Сергея Брилки. Оказалось, что легкоатлетический манеж, построенный в городе более 30 лет назад, требует капремонта.

Как сообщает пресс-служба облпарламента, капитальный ремонт этого объекта оценивается в 28,6 млн рублей. Необходимая проектно-сметная документация выполнена, положительное заключение государственной экспертизы получено.

Между тем, ФОК «Олимпия» был сдан в эксплуатацию в 2017 году. Общая стоимость объекта – 75 млн рублей, их них 36,9 млн – средства федерального бюджета, 34 млн были выделены из областной казны. Сергей Брилка напомнил, что Тулун несколько лет жил в ожидании открытия такого современного спортивного учреждения.

– В результате активной деятельности областных парламентариев был исполнен наказ, полученный от избирателей в 2013 году. Очевидно, что новый ФОК востребован населением, в первую очередь детьми, и уже стал форпостом борьбы за здоровое и сильное поколение юных сибиряков, – сказал Сергей Брилка.

Спикер также пообщался с начинающими спортсменами и тренерами. В «Олимпии» действуют секции баскетбола, мини-футбола, волейбола, гиревого спорта, армрестлинга, рукопашного боя и художественной гимнастики. Тренируются дети, начиная с пяти лет.

Также востребован в Тулуне и еще один спортивный объект – бассейн «Дельфин». Объект был запущен в эксплуатацию в 2015 году, стоимость строительства составила 122,5 млн рублей. Как и «Олимпия», бассейн сегодня в отличном состоянии и действительно соответствует требованиям времени.

– Я сегодня с удовольствием побывал на площадке, где формируется спортивный центр города Тулуна. Здесь находятся два великолепных объекта – бассейн и ФОК, один из лучших в Иркутской области по своим габаритам, по своим возможностям. Есть открытая игровая площадка, готовится к запуску поле для мини-футбола с искусственным покрытием. И рядом – старый манеж. Думаю, что реконструировав легкоатлетический манеж, в Тулуне удастся создать полноценный спортивный центр, который станет местом притяжения горожан. То, что уже сделано – это общий результат, в том числе, депутатов Законодательного собрания, главы города. Сейчас нужно довести начатое до логического завершения, – резюмировал Сергей Брилка.