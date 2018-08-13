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13.08.2018

На первый на Ольхоне общественный туалет собирают пожертвования

Ольхонский район, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Активисты собирают деньги на строительство первого общественного туалета в посёлке Хужир на острове Ольхон. Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» сообщила сопредседатель Координационного совета острова Ольхон Наталья Бенчарова.

Компостный круглогодичный отапливаемый туалет планируют поставить на улице Пушкина по дороге на мыс Бурхан.

– Просим всех принять посильное участие в изменении ситуации с туалетами на острове в непосредственной близости к сакральному месту и решении этого важнейшего для тысяч гостей острова вопроса, – пишет Наталья Бенчарова.

Общая сумма, нужная на строительство, составляет 126 тысяч рублей, сейчас осталось собрать около 89 тысяч. Деньги будут потрачены на пиломатериал, работу и строительство солнечного коллектора для отопления помещения.

КООРДИНАТЫ:

  • Деньги можно перечислять на карту 2202 2011 8447 8051, получатель Огородников Игорь Александрович.

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