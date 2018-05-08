На мусорный полигон в Нижнеудинске в 2018 году выделили почти 90 миллионов рублей

Нижнеудинск, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На строительство мусорного полигона в Нижнеудинске в рамках региональной программы «Охрана окружающей среды» в 2018 году выделено 89,8 млн рублей, сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на главу Минприроды Приангарья Андрея Крючкова.

Из этих денег 85,3 млн составили средства областного бюджета, 4,5 млн – местное финансирование.

Место для будущего полигона площадью 14 га отведено в 11 км от границы Нижнеудинска. Проектная мощность рассчитана на 500 тысяч тонн твердых отходов за 20 лет.

В этом году начнется строительство первой очереди объекта, сметная стоимость которой составляет 151,3 млн рублей. Изначально планировалось завершить работы до конца 2019 года.

– Учитывая ситуацию, сложившуюся в Нижнеудинске с вывозом твердых коммунальных отходов, правительство Иркутской области готово рассмотреть возможность увеличения финансирования стройки в 2018 году, чтобы завершить ее досрочно. Все будет зависеть от выбора подрядчика, его возможностей ускорить темпы строительства, – сказал Андрей Крючков.

Власти Нижнеудинского района объявили конкурс на определение подрядной организации. Аукцион должен состояться 28 мая, а в первых числах июня предполагается заключение договорных отношений с исполнителем, выигравшим тендер. Сдача первой очереди полигона позволит начать его эксплуатацию, что решит проблему со складированием мусора в этом муниципальном образовании.

Напомним, с 3 мая этого года вывозить отходы из Нижнеудинска стало некуда. В июле прошлого года суд постановил закрыть старый полигон, признав его незаконным, поскольку он находится на землях Министерства обороны России. В начале мая по требованию прокуратуры работники военного лесничества перекрыли дорогу к месту складирования мусора.

Местные власти объявили в городе режим ЧС с 4 мая, направили телеграммы и письма с просьбой о помощи во все инстанции. По словам Андрея Крючкова, правительство Иркутской области тоже отправило письмо в Минобороны России с просьбой разрешить вывоз отходов на старый полигон до ввода в эксплуатацию нового.