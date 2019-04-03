На субботниках в Иркутске собираются сортировать мусор

Иркутск, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Раздельный сбор мусора организуют на субботниках в Иркутске. Сортировать его будут во время уборки на территориях общественных пространств, после чего собранное вторсырье направят на переработку, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Как отметил глава города Дмитрий Бердников на штабе «О подготовке к проведению месячника по санитарной очистке, благоустройству, озеленению территории города Иркутска и общегородского субботника», особое внимание нужно уделить выявлению и ликвидации несанкционированных свалок.

– К работе по выявлению несанкционированных свалок необходимо активно привлекать общественность. Как правило, горожане очень чутко реагируют на данную проблему, – подчеркнул мэр. – В 2018 году в месячнике по санитарной очистке города приняли участие порядка 50 тысяч человек. Наша задача и в этом году вовлечь максимальное количество иркутян. Необходимо организационно помочь активистам ТОСов, общественникам, волонтерам, образовательным учреждениям. Практика показывает: иркутяне более чем охотно принимают участие в подобных акциях.

Как рассказала заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Елена Федорова, в рамках месячника на территории Иркутска в апреле пройдет противоклещевая обработка и дератизация территорий общего пользования. Обработают 18 объектов общей площадью 442,98 га. Особое внимание будет уделено и уборке муниципальных кладбищ города Иркутска.

В целом в течение месяца будут приведены в порядок прибрежные зоны, территории массового пребывания горожан, парки, скверы, территории садоводств, гаражных кооперативов. Специалисты уже проводят формовочную обрезку деревьев и кустарников в скверах. На дорогах города ведется ямочный ремонт, наносится дорожная разметка, идет ремонт, помывка и покраска ограждений, дорожных знаков, информационных щитов.

Субботники пройдут во всех округах Иркутска. Завершится месячник по санитарной очистке города общегородским субботником, который пройдет 27 апреля. Уже закуплено 20 тысяч пар перчаток, 192 тысячи мусорных мешков. На полигон ТКО планируют вывезти более 12 тысяч тонн мусора.

КООРДИНАТЫ:

Принять участие в субботнике могут все желающие. Информацию можно получить по телефону: 8 (3952) 52-00-33.