На уличное освещение в Иркутской области за три года потратили 120 миллионов рублей

Иркутская область, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - На установку нового уличного освещения и модернизацию существующей световой сети в рамках «Народных инициатив» за три года территории Иркутской области направили 120 млн рублей. Об этом со ссылкой на председателя ЗС региона Сергея Брилку сообщает пресс-служба областного парламента. По оценке спикера, решение проблем с освещением на улицах городов и поселков с помощью «Народных инициатив» – одно из наиболее востребованных направлений для финансирования. Ежегодно, начиная с 2016 года, расходы на обновление сети уличного освещения в целом в Приангарье в рамках «Народных инициатив» составляют около 40 млн рублей, при этом суммы растут: 38 млн рублей в 2016 году, 40 млн в 2017 году, 42 млн в 2018 году. – Освещение – это не просто комфорт для жителей населенных пунктов, но прежде всего безопасность взрослых и детей, в том числе за счет предотвращения ДТП в темное время суток. На сходах граждан определялось, что на средства «Народных инициатив» будут приобретаться светильники, устанавливаться световые опоры, осуществляться ремонтные работы на электросетях. При этом освещение монтировалось как на улицах, так и в парках, на спортивных и детских площадках, на остановочных пунктах, – отметил Сергей Брилка. К примеру, в Алятском муниципальном образовании Аларского района за счет «Народных инициатив» два года подряд – в 2016 и в 2017 – проводили монтаж светильников на улицах в деревнях Высотская, Халты и Чухлинская, а также в селе Аляты, общая сумма расходов – около 200 тысяч рублей. В селе Биликтуй Усольского района в 2017 году выполнили монтаж наружного освещения остановочного пункта, затратив на это 50 тысяч рублей из бюджета «Народных инициатив». В Карлукском муниципальном образовании Иркутского района на приобретение и установку уличного освещения в 2017 году направили около 450 тысяч рублей, в итоге освещение появилось сразу на нескольких улицах посёлка Карлук. Ещё в одной территории Иркутского района – Уриковском муниципальном образовании – в 2016 году более 600 тысяч рублей средств «Народных инициатив» было израсходовано на приобретение и установку автономных уличных светильников на солнечных батареях на опорах в селе Урик, деревнях Столбова и Грановщина. В значительную сумму в 1 млн 200 тысяч рублей в 2017 году обошлось устройство уличного освещения Большелугскому муниципальному образованию. – На 2018 год работы, так или иначе связанные с обновлением уличного освещения, запланировали провести 142 территории региона – это и сельские поселения, и крупные города. Стоит отметить, что вопрос уличного освещения актуален и для других территорий России. В рамках проекта по формированию комфортной городской среды в 2017 году по статистике в стране установили 7 тысяч новых световых опор, что, несомненно, свидетельствует о востребованности данного вида благоустройства у населения, – сказал Сергей Брилка. ТЕПЕРЬ: новости ЖКХ в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... аларский район

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