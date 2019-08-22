Братск, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На улицах Братска заменят 586 газоразрядных светильников на светодиодные. Работы закончатся до конца августа. Об этом сообщает пресс-служба братской администрации.

– Стоимость работ – порядка 10 миллионов рублей. Основные работы проходят на улицах с интенсивным движением общественного транспорта в Центральном районе, а также в Падунском районе - по улице Стройиндустрии и часть светильников будет заменена на стадионе школы № 41. Сейчас заменено около 80 светильников, – сообщил заместитель председателя комитета ЖКХ Андрей Бакшеев.

Также он отметил, что энергоэффективные светодиодные светильники имеют ряд преимуществ: более длительный срок работы, улучшенные светотехнические характеристики, экономичность (расход энергии почти в три раза ниже по сравнению с газоразрядными).

– Столь масштабная работа по замене светильников на энергоэффективные в Братске проводится впервые. В последующие годы она будет продолжена, – сказал Андрей Бакшеев.

Значительная часть работ выполняется в ночное время - на улицах, где расположены контактные сети троллейбусных линий.

– Отключать контактную сеть днем возможности нет. Ночью напряжение с контактной сети снимается и тогда можно работать. Поэтому для безопасного производства работ, бригадам монтажников приходится выходить в ночное время. Это период с полуночи до 4:30. На замену одного светильника уходит около 30 минут. За один день меняем от 45 и более штук. В дождливую погоду работы приостанавливаем, – рассказал представитель подрядной организации Сергей Черданцев.

Кроме того, как сообщил Андрей Бакшеев, по итогам конкурсных процедур была достигнута экономия, за счет которой планируется заменить еще 156 светильников. Конкурс по определению подрядчика пройдет в ближайшее время.