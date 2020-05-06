На въезде в Ленинский округ Иркутска установлена новая стела с барельефом Владимира Ленина

Иркутск, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На въезде в Ленинский округ Иркутска к 150-летию со дня рождения Владимира Ленина и 75-летию Великой Победы установлена новая стела с барельефом «вождя мирового пролетариата».

Работы выполнены в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба регионального обкома КПРФ.

Напомним, осенью 2019 года была демонтирована стела с изображением Ленина и установлена новая с изображением птиц с ночной подсветкой. По заявлению заместителя мэра – председателя комитета по управлению Ленинским округом администрации Иркутска Татьяны Жичиной, «...выполненное преображение общественной территории на въезде в Ленинский округ станет хорошим подарком для всех иркутян».

В феврале 2020 года Иркутского городское отделение ЛКСМ РФ направило письмо Татьяне Жичиной по вопросу устройства стелы с барельефом Ленина.