На заседании регсовета Приангарья озвучили тарифы на вывоз ТКО в 2019 году

Иркутская область, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - На заседании регионального совета Иркутской области 21 декабря озвучили тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов в регионе на 2019 год. Нормативы накопления ТКО пересмотрены и установлены в размере 2,1 кубометра на квадратный метр в год в крупных городах региона – Иркутск, Ангарск, Братск – и 1,56 кубометра во всех остальных населенных пунктах. Об этом сообщил глава регионального МинЖКХ Артур Сулейменов. Плата будет рассчитываться из общей площади жилья. Министр пояснил, что «расчет с метра, а не человека» принят, чтобы защитить, например, такие категории населения, как многодетные семьи. Также он добавил, что в дальнейшем нормативы подлежат корректировке и пояснил, что в нормативном документе планируется отразить оба варианта начисления – за квадратный метр и с человека. Руководитель службы по тарифам Иркутской области Александр Халиулин озвучил тарифы на вывоз ТКО, которые будут применяться с 1 января 2019 года. Для зоны Юг без учета НДС эта сумма составит 435,74 рубля, с учетом, то есть, уже для конечного потребителя, – 522,89 рубля. Для зоны Север без учета НДС – 496,11 рубля, с учетом – 595,33 рубля. К слову, накануне тарифы были опубликованы на сайте службы, но уже к вечеру документы были удалены, на момент публикации новости они были недоступны для просмотра. Для сравнения Александр Халиулин привел среднероссийские тарифы, которые будут применяться в 2019 году – это 546,74 и 634,88 рубля без учета и с учетом НДС соответственно. – Те цифры, которые были освещены в конкурсной документации, составляли для северного оператора 840 рублей, для южного 650, снижение составило около 30 и 20% соответственно, – пояснил он. – Основную долю тарифов составят расходы на сбор и транспортирование мусора. Большую роль играет то, на каком полигоне, лицензированном или нет, будут размещены ТКО. Также в состав тарифов включены расходы на захоронение отходов, в том числе плата за негативное воздействие на окружающую среду, налог на добавленную стоимость и собственные расходы регоператора. Напомним, в настоящее время расчет идет по квадратным метрам, но услуга считается коммунальной, а не жилищной, и каждая управляющая компания назначает свой тариф по договору с перевозчиками. Как пояснил Александр Халиулин, именно поэтому очень сложно сказать, «на сколько» или «во сколько раз» увеличится плата за вывоз мусора в будущем году для каждого отдельного жителя Иркутской области – единого тарифа сейчас нет. Отметим, обсуждение «мусорного» вопроса на заседании регсовета затянулось примерно на три часа. Подробности – в следующем материале Телеинформа. ТЕПЕРЬ: новости ЖКХ в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... александр халиулин

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