Наталья Дикусарова проверила исполнение проекта по созданию комфортной городской среды в Братске

Братск, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ЗС Приангарья Наталья Дикусарова посетила с рабочим визитом город Братск.

Цель поездки – оценка исполнения федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба областного парламента. В течение года парламентарии, ответственные лица, общественники и неравнодушные жители муниципалитетов вносили предложения и проверяли ход работ, их качество и сроки исполнения.

– В Братске проверяем, как проект осуществляется в больших городах. Есть свои сложности, есть свои проблемы. В следующем году мы постараемся еще раньше направить денежные средства в муниципальные образования Иркутской области. Это для нас задача номер один. На следующий год мы еще рассмотрим такой аспект, как ответственность поставщиков в рамках контракта, потому как подрядчик отвечает по своим обязательствам, но он заказывает оборудование для объектов у поставщиков. И вот ответственность этих поставщиков мы в контрактах не фиксируем. Это значит, что если они нарушили сроки поставки, то не соблюдаются сроки реализации всего проекта.

Депутат подчеркнула, что созданные в рамках проекта общественные пространства должны быть универсальными и многофункциональными. Они должны быть одинаково востребованы как в теплое время года, так и зимой. Например, в Братске в благоустроенных дворах и на общественных территориях устанавливаются новогодние елки и ледовые скульптуры.

– Мы увидели, что с каждым годом реализованные проекты становятся все более интересными. Братск набирается опыта, получает определенные навыки в реализации этой программы. Хочу заметить, что благоустроенные территории зимой должны нести особую праздничную смысловую нагрузку. В Братске все так, – отметила Наталья Дикусарова.

Также парламентарий обратила внимание на то, что необходимо учитывать мнение жителей муниципалитетов, для которых и проводятся мероприятия по благоустройству и созданию комфортной городской среды.