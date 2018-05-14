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14.05.2018

Нижнеудинску выделили 14 гектаров земли под мусорный полигон

Нижнеудинск, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Под строительство мусорного полигона в Нижнеудинске выделен участок площадью 14 га, который переведен в разряд земель промышленного использования. Об этом сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на главу Минприроды Приангарья Андрея Крючкова.

Напомним, проблемы со складированием ТКО в Нижнеудинске начались после того, как суд признал незаконной свалку на землях военного лесничества. С 4 мая свалка была закрыта.

На строительство полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в Нижнеудинском районе в областном бюджете в рамках региональной программы «Охрана окружающей среды» предусмотрено в 2018 и 2019 годах около 150 млн рублей. Строительство второй и третей очередей будет вестись на средства эксплуатирующей организации. Мощность будущего полигона составит 16 тысяч 319 кубометров в год. Срок эксплуатации 20 лет.

В облправительстве 14 мая провели совещание, на котором рассматривался вопрос места временного накопления мусора в Нижнеудинском районе. Андрей Крючков отметил, что строительство полигона будет осуществляться в три этапа. На первом будет задействовано около 7,5 га. Остальную территорию можно приспособить под площадку временного накопления ТКО, а после ввода в эксплуатацию первой очереди переместить весь мусор туда.

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