«Облкоммунэнерго»: нет никакой необходимости поднимать тарифы для населения Приангарья, чтобы спасать алюминиевый бизнес En+

Иркутская область, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Тарифы для населения не оказывают серьёзного влияния на экономику алюминиевых заводов, поэтому их повышение, запрошенное En+ в качестве меры поддержки «Русала», не имеет никакого смысла. Об этом заявил генеральный директор ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Александр Анфиногенов на рабочей встрече с потребителями, сообщает пресс-служба организации. Дело в том, что алюминиевые заводы закупают электроэнергию на оптовом рынке. При этом цены оптового рынка не регулируются региональными службами по тарифам. Оптовые потребители участвуют в перекрестном субсидировании только через тарифы на передачу энергии по электрическим сетям, так называемые котловые тарифы. Но по факту и это маловероятно. – Определённое перекрёстное субсидирование населения в электроэнергетике у нас есть и складывается оно в большей мере за счёт более высоких тарифов для юридических лиц. В основном это касается потребителей на сетях напряжением до 35 кВ, малого и среднего бизнеса, – отмечает Александр Анфиногенов. Кроме того, по данным Росстата, потребление электроэнергии алюминиевыми заводами составляет примерно 45% от общего потребления Иркутской области. С учётом остальных крупных потребителей, включая РЖД, получается порядка 60%. Соответственно остальные 40% – это потребители, работающие по среднему и низкому напряжению (малый и средний бизнес). А для них тарифы выше (те же котловые) в два-три раза. Таким образом, и абсолютное поступление средств за электроэнергию от них больше, нежели от заводов «Русала». При этом, по словам Александра Анфиногенова, если повысить тарифы для населения, но оставить прежними тарифы для сетевых компаний, то увеличится прибыль гарантирующего поставщика «Иркутскэнергосбыта» и «котлодержателя» ОАО «ИЭСК». Эти организации, опять же, подконтрольны En+. Таким образом, увеличение тарифов никак не скажется на модернизации и развитии электросетевого хозяйства области, а значит и надёжности энергоснабжения потребителей. Уникальность ситуации Иркутской области заключается в том, что крупнейший потребитель электроэнергии на оптовом рынке, её производитель («Иркутскэнерго») и продавец электроэнергии на розничном рынке («Иркутскэнергосбыт») находятся фактически в одних руках. Таким образом, при резком повышении тарифов произойдёт обычная компенсация возможных потерь алюминиевому бизнесу от энергетического, и, прежде всего, за счёт розничной продажи тепло- и электроэнергии населению. То есть, нужно говорить о перекрёстном субсидировании наоборот: не только малый и средний бизнес, но и население будет субсидировать крупный бизнес и генерацию En+. На положении же рабочих алюминиевых заводов это никак не скажется. Напротив, сами рабочие станут больше платить за свет и услуги ЖКХ. СПРАВКА: ОГУЭП «Облкоммунэнерго» – сетевая организация, обеспечивающая эксплуатацию и ремонт электросетевого хозяйства на территории Иркутской области. 10 филиалов предприятия обслуживают 9,5 тысячи км линий электропередачи, более 3 тысяч трансформаторных подстанций. К сетям «Облкоммунэнерго» подключено более 390 тысяч потребителей – как физических, так и юридических лиц, в том числе бюджетные организации. Полезный отпуск электроэнергии составляет более 3 млрд кВт-ч в год. ТЕПЕРЬ: новости ЖКХ в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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