Образовательные учреждения Аларского района задолжали за электроэнергию 9 миллионов рублей

Аларский район, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Образовательные учреждения Аларского района задолжали «Иркутской энергосбытовой компании» 9 млн рублей за фактически потребленную электроэнергию.

Аларский районный суд обязал местную администрацию обеспечить финансирование этих учреждений, чтобы они смогли погасить долг. Об этом сообщает пресс-служба суда.