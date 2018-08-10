|ЖКХ
|10.08.2018
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Образовательные учреждения Аларского района задолжали за электроэнергию 9 миллионов рублей
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Аларский район, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Образовательные учреждения Аларского района задолжали «Иркутской энергосбытовой компании» 9 млн рублей за фактически потребленную электроэнергию.
Аларский районный суд обязал местную администрацию обеспечить финансирование этих учреждений, чтобы они смогли погасить долг. Об этом сообщает пресс-служба суда.
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