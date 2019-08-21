Общее имущество многоквартирных домов Правобережного округа Иркутска готово к зиме на 80%

Иркутск, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Работы по подготовке общего имущества многоквартирных домов Правобережного округа Иркутска в соответствии с план-графиком выполнены на 80% на общую сумму свыше 9 млн рублей.

Об этом на еженедельном заседании окружного оперативного штаба по подготовке к отопительному периоду сообщила заммэра – глава Правобережного округа Надежда Лебедева, пишет пресс-служба администрации Иркутска.

– В рамках подготовки к отопительному периоду управляющими компаниями выполняются работы по ревизии общего имущества многоквартирных домов. Проверяются и, в случае необходимости ремонтируются системы тепло-, водо- и электроснабжения, кровли зданий, входные группы и межпанельные швы. Подготовка к отопительному периоду Правобережного округа идет в плановом порядке и продолжится до 13 сентября 2019 года, – уточнила Надежда Лебедева.

Кроме этого, управляющими организациями и ТСЖ округа предъявлено 776 элеваторных узлов и узлов управления, что составляет 64,5% от общего количества.