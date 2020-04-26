Общегородской субботник в Иркутске перенесли на 23 мая

Иркутск, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Общегородской субботник в Иркутске предварительно перенесли на 23 мая. Такое решение принято из-за введенного на территории города режима самоизоляции в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Окончательная дата проведения будет корректироваться в зависимости от эпидемиологической обстановки, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– Традиционно общегородской субботник завершал череду мероприятий в рамках месячника санитарной очистки города. Однако в этом году из-за сложившейся ситуации с короновирусной инфекцией было принято решение о переносе генеральной уборки Иркутска на 23 мая. При этом нужно отметить, что все профильные городские службы работают в усиленном режиме с соблюдением всех мер предосторожности. Город активно приводится в порядок, – отметила начальник отдела санитарного состояния комитета городского обустройства администрации города Иркутска Марина Прокопьева.

Напомним, что в Иркутске с 1 по 30 апреля проходит месячник по санитарной очистке города. На протяжении этого времени проводятся мероприятия по уборке, благоустройству, озеленению города, ямочный ремонт дорог и другие работы.