Общественные пространства Иркутска планируют благоустроить до 1 сентября

Иркутск, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Благоустройство дворов в Иркутске должно завершиться к 15 августа, общественных территорий – к 1 сентября 2020 года, заявил врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев 6 мая на селекторном совещании с властями города. Речь идет о площадках, которые обустраивают в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщает пресс-служба губернатора, Иркутск участвует в проекте с 2017 года. С 2019 года федпроект «Формирование комфортной городской среды» стал частью национального проекта «Жилье и городская среда» и продлен до 2024 года. В 2020 году в городе планируется благоустроить 17 общественных пространств и 63 дворовые территории. В планах – провести благоустройство 105 общественных пространств и около 600 дворовых территорий.

– Необходимо ежедневно осуществлять мониторинг выполнения работ на объектах, ускорять сроки только при строгом соблюдении всех технологических процессов. Важно соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, средствами индивидуальной защиты необходимо обеспечить все сотрудников, занимающихся благоустройством, – отметил Игорь Кобзев.