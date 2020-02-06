Очистка от снега крыш находится на особом контроле мэрии Иркутска

Иркутск, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Управляющим организациям Иркутска необходимо усилить работу по уборке придомовых территорий, очистке крыш многоквартирных домов и административных зданий от снега.

Такое поручение в ходе рабочего совещания мэр города Дмитрий Бердников дал главам административных округов и руководителям управляющих организаций, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– Контроль работ по очистке крыш от снега и льда ведется в постоянном режиме. Необходимо проводить ежедневные рейды по выявлению опасных сосулек, и при выявлении нарушений привлекать управляющие организации, ТСЖ, ЖК, собственников зданий к административной ответственности. Особое внимание нужно уделить очистке лестниц, остановочных пунктов, пешеходных дорожек, – подчеркнул мэр Дмитрий Бердников.

По словам глав административных округов, специалисты окружных администраций согласно графику следят за качеством уборки кровель. Руководителям управляющих компаний, председателям ТСЖ, ЖК и ЖСК, организациям и учреждениям, эксплуатирующим жилые дома, здания и сооружения, расположенные на территории Иркутска, направлены письма с требованием своевременно организовывать удаление опасных наледей и сосулек, места сброса ограждать и при необходимости незамедлительно организовывать работы по ликвидации угрозы жизни и здоровью граждан.

Ответственность за очистку крыш от снега, наледи и сосулек, в том числе, материальную (за нанесение ущерба из-за схода снега) несут управляющие компании. В ходе мониторинга специалисты округов выявляют нарушения в содержании дворовых территорий, все замечания направляют в адрес УК. Если замечания не устранены, составляется протокол об административном правонарушении. Максимальный штраф для юридических лиц – 50 тысяч рублей.

Напомним, по всем вопросам, касающимся расчистки крыш, а также с жалобами на ненадлежащее содержание придомовой территории можно обращаться в комитеты по управлению округами: Правобережный округ: 52-04-00, 52-03-99; Ленинский округ: 52-02-23; Октябрьский округ: 52-02-48; Свердловский округ: 52-03-51.