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ЖКХ
22.08.2018

Около 3,5 тысяч незаконных рекламных конструкций демонтировано в Октябрьском округе в этом году

Иркутск, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Около 3,5 тысяч незаконных рекламных конструкций демонтировано в Октябрьском округе с января 2018 года.

По информации пресс-службы администрации Иркутска, об этом сообщил заместитель мэра – председатель комитета по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска Владимир Преловский в ходе проведения рейда по выявлению и демонтажу самовольно установленных баннеров и растяжек.

– Решением городской думы запрещена установка баннерных конструкций на фасадах жилых домов с оконными проемами, а также баннеров, растяжек и других видов рекламы на крыльце зданий, заборах и остановках общественного транспорта. В связи с этим мы постоянно проводим рейды, ведем разъяснительную работу с управляющими компаниями, предпринимателями, – отметил Владимир Преловский. – Более того, многие собственники зданий, представители бизнеса добровольно убирают громоздкие, старые рекламные конструкции и делают новые согласно утвержденным Правилам благоустройства.

Он также подчеркнул, что за несоблюдение законодательства предусмотрен штраф в размере до пяти тысяч рублей для физических лиц и до 50 тысяч рублей – для юридических.

Также в Иркутске проходит общественная акция «Рекламный патруль». Ее проводят экологические отряды мэра при поддержке городской администрации. Бойцы проводят рейды по зачистке от самовольной рекламы во всех округах областного центра.

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