|ЖКХ
|23.04.2020
|
|
Октябрьский район Иркутска попал под аварийное отключение света
|
Иркутск, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Октябрьском округе Иркутска утром 23 апреля из-за аварии отключили свет. Об этом сообщается на страницах «Иркутскэнергосбыта» в соцсетях.
Отключение произошло в 08:38. Под отключения попали улица Байкальская, проспект маршала Жукова в Микрорайоне Солнечный. Также попали улицы 2-я Летчиков, Ширямова, Можайского, Академика Бурденко, Дорожная, Жигулевская.
Бригада «Южных электрических сетей» направлена для определения и устранения причины отключения.
Ориентировочное время восстановления электроснабжения – 11:00.